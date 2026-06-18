إسرائيل تكشف عن سنوات من العمليات السرية مع صوماليلاند!

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن أن إسرائيل وجمهورية صوماليلاند المعلنة من جانب واحد، نفذتا عمليات أمنية سرية مشتركة على مدار سنوات طويلة.

وأكد كاتس عزم البلدين على الارتقاء بالتعاون الأمني بينهما إلى مستويات جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال كاتس لرئيس صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، في إطار أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها الأخير منذ توليه منصبه.

وفي معرض حديثه عن طبيعة العلاقة الثنائية، أشار كاتس إلى أن التعاون بين الجانبين تم في الخفاء لسنوات عديدة ضمن سلسلة من العمليات التي ستظل مصنفة كسرية تامة، مبرزا أن الخطوة القادمة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وتكتسب صوماليلاند، الواقعة في القرن الإفريقي، أهمية استراتيجية بالغة لإسرائيل نظرا لموقعها المطل على خليج عدن، المواجه لليمن حيث يسيطر الحوثيون، مما يجعلها نقطة ارتكاز حيوية في المعادلة الأمنية الإقليمية.

وقد حضر اللقاء وفد رفيع المستوى من الجانبين يعكس حجم الاهتمام المشترك، حيث ضم الوفد الإسرائيلي رئيس مديرية التخطيط في الجيش، اللواء هيداي زيلبرمان، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، والسفير المعتمد لدى صوماليلاند. في حين ضم الوفد الزائر كلا من وزير الدفاع، ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس أركان الجيش، ومدير مكتب الرئيس، ونائب رئيس المخابرات، والسفير المعتمد لدى إسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة بعد للاعتراف الإسرائيلي التاريخي بصوماليلاند في ديسمبر الماضي، لتكون إسرائيل بذلك أول دولة في العالم تعترف بهذا الإقليم الذي انفصل عن الصومال عام 1990.

إلا أن هذه الزيارة وما تخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وافتتاح ممثلية دبلوماسية في القدس أثارت موجة واسعة من الرفض والإدانات العربية.

المصدر: روسيا اليوم + The Times of Israel