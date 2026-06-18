مايكروسوفت تطلق جهازى سيرفس لابتوب وسيرفس برو بمعالجات سنابدراجون X2

كشفت مايكروسوفت عن الجيل الجديد من جهازي سيرفس لابتوب وسيرفس برو المزودين بمعالجات سنابدراجون X2 من كوالكوم، إلى جانب معالج الرسومات المدمج أدرينو، وتتيح الأجهزة الجديدة للمستخدمين خيارات تصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

مواصفات سيرفس برو

ويأتي سيرفس برو من الجيل الثاني عشر بشاشة لمس قياس 13 بوصة، بينما يتوفر سيرفس لابتوب بخيارى شاشة 13.8 بوصة و15 بوصة، كما يدعم الجهاز العمل مع لوحة المفاتيح المرنة المخصصة لسيرفس برو.

وتبدأ أسعار سيرفس لابتوب من 1599 دولارًا، ويتوفر بألوان الأسود والرّملى والأخضر اليشمي والبلاتيني، بينما يبدأ سعر سيرفس برو من 1499 دولارًا ويتوفر بألوان الأسود والرّملى والبلاتينى، وأتاحت مايكروسوفت الأجهزة الجديدة فى الأسواق العالمية.

مواصفات سيرفس لابتوب

ويتوفر سيرفس لابتوب بشاشات من نوع “إل سي دي” بقياسي 13.8 و15 بوصة، مع إمكانية الاختيار بين معالجي سنابدراجون X2 بلس وسنابدراجون X2 إيليت، وتقول مايكروسوفت إن الأجهزة توفر أداءً رسوميًا أعلى بنسبة تصل إلى 58% مقارنة بالجيل السابق.

ويقدم طراز 15 بوصة كثافة عرض تبلغ 262 بكسلًا لكل بوصة، مع عمر بطارية يصل إلى 19 ساعة، بينما يصل عمر البطارية في إصدار 13.8 بوصة إلى 20 ساعة.

كما يضم الجهازان كاميرا أمامية بدقة 1080 بكسل كاملة الوضوح، مع دعم لذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت واحد من أقراص الحالة الصلبة القابلة للإزالة.

أما سيرفس برو فيأتي بتصميم هجين “2 في 1” ويعمل بنظام ويندوز 11 هوم، ويضم شاشة قياس 13 بوصة مع خيارات من شاشات أوليد أو إل سي دي الداعمة للنطاق الديناميكي العالي. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 1440 بكسل وكاميرا خلفية بدقة 10 ميجابكسلات.

ويمكن تزويد الجهاز بمعالج سنابدراجون X بلس أو سنابدراجون X إيليت، إلى جانب وحدة معالجة مخصصة لمهام الذكاء الاصطناعي. كما يدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت واحد.

وتوضح مايكروسوفت أن سيرفس برو يوفر أداءً رسوميًا أسرع بأكثر من 53% مقارنة بالجيل السابق، كما يدعم مجموعة من لوحات المفاتيح المخصصة للجهاز.

وتقول الشركة إن سيرفس برو يوفر عمر بطارية يصل إلى 15.5 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة.

اليوم السابع