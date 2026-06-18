ركلات البداية كانت في الملعب..نجوم تركوا المستطيل الأخضر وراهنوا على الفن

في ضوء فعاليات مونديال 2026، الذى يجمع الجمهور ومن بين النجوم لأجل هدف واحدة وهو دعم ومساندة المنتخب الوطني، نستعيد في السطور التالية كيف جذب الوسط الفني الكثير من النجوم ليتركوا المستطيل الأخضر بعد فترة قصيرة داخل الملاعب، لتتبدل أحلامهم نحو التمثيل والغناء.

في هذا التقرير نرصد كيف تحولت الملاعب إلى محطة بداية قبل الانطلاق نحو الأضواء.

تامر حسني.. لعب لقطبي الكرة المصرية وخطفه عالم الغناء

بدأ تامر حسني مسيرته كلاعب كرة قدم في مرحلة الناشئين، حيث كان حلم الاحتراف يراوده قبل أن تقوده الصدفة والموهبة إلى عالم الغناء ثم التمثيل، ولعب تامر لسنوات في ناشئي نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى ناشئي الأهلي، في تجربة نادرة جعلته يمر عبر قطبي الكرة المصرية معًا، قبل أن يتوقف المشروع الرياضي ويتجه بالكامل إلى الفن.

محمد حماقي.. موهبة كروية قبل الصوت الذهبي

أما محمد حماقي فقد ارتبط اسمه مبكرًا بكرة القدم، حيث مارس اللعبة في صغره قبل أن يفرض صوته نفسه بقوة على الساحة الغنائية، ليصبح أحد أهم نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي.

ومارس “حماقي” كرة القدم لعدة سنوات حتى انضم لأحد أندية القاهرة الشهيرة وطمح في اللعب للنادي الأهلي إلا أن شغفه الكبير بالفن حال دون ذلك فصار مشجعاً للنادي الذي تمنى الانضمام له.

أحمد صلاح حسني.. من احتراف الكرة إلى الدراما

يُعد أحمد صلاح حسني من أبرز الأمثلة على الانتقال الكامل من الملاعب إلى الفن، إذ احترف كرة القدم في أندية كبرى قبل أن يعتزل ويتجه إلى التلحين ثم التمثيل، ويعتبر أول لاعب مصري يحصل على بطولة أوروبية و كانت مع نادي شتوتغارت الألماني عام 2000.

محمد فؤاد.. من لاعب ناشئ لأهم صوت في التسعينيات

كذلك بدأ محمد فؤاد مشواره داخل أندية كرة القدم في الناشئين قبل أن يترك المستطيل الأخضر ويتجه إلى الغناء، ليصبح واحدًا من أبرز الأصوات الطربية في مصر، ودائما ما كان يحلم أن يصبح لاعب كرة قدم في أحد الأندية الكبيرة، وسبق أن مارسها كهاوي، قبل أن يتجه لمجال الطرب.

أحمد السقا.. موهبة كروية تحولت إلى أيقونة الأكشن والإثارة

أما أحمد السقا فقد بدأ حياته لاعبًا في قطاع الناشئين قبل أن يترك الكرة مبكرًا ويتجه إلى التمثيل، ليصبح لاحقًا أحد أهم نجوم أفلام الاكشن في السينما المصرية، وقد بدأ مسيرته الكروية في ناشئين الأهلي، كما خاض السقا تجربة في أكاديمية نادي الزمالك.

بجانب الأهلي والزمالك خاض السقا عدة تجارب مع أندية مصرية اخري، كما كشف عن خوضه لتجربة احترافية في الدوري الأمريكي، عندما أرتدي قميص فريق “كوزموس”، وكان ضمن أبرز اللاعبين في الفريق.

وجاء قرار الاعتزال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما أنهى مشواره الكروي مبكرًا ليتجه إلى التمثيل.

كريم فهمي ويوسف الشريف.. من الملعب إلى الكاميرا

ينضم أيضًا إلى القائمة كريم فهمي ويوسف الشريف، حيث مارسا كرة القدم في بداياتهما قبل أن يختارا طريق الفن، ويصبحا من أهم النجوم في الدراما التلفزيونية والسينما.

اليوم السابع