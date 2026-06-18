كانافارو : فخور بأوزبكستان رغم السقوط ضد كولومبيا والنتيجة لا تعكس ما قدمناه

أعرب الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، عن رضاه الكبير بالأداء الذي قدمه لاعبوه رغم الخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

تصريحات مدرب أوزبكستان

وأكد كانافارو أن فريقه أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية عالية خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية لا تعكس بصورة كاملة المستوى الذي ظهر به المنتخب الأوزبكي أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات عقب المباراة: “أبلغت اللاعبين أنني فخور جدًا بما قدموه داخل الملعب، فقد خاضوا مباراة كبيرة وأظهروا شجاعة وانضباطًا رغم صعوبة الظروف”.

وأضاف: “لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق، لعبنا في المكسيك، لكن الأجواء داخل الملعب كانت أشبه بمباراة تُقام في كولومبيا بسبب الحضور الجماهيري الضخم الذي ساند المنافس طوال اللقاء”.

وشهدت المباراة تألق النجم الكولومبي لويس دياز، الذي لعب دورًا حاسمًا في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز في أول ظهور له بكأس العالم منذ العودة إلى البطولة بعد الغياب عن نسخة 2022.

وكان المنتخب الكولومبي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله دانييل مونيوز، قبل أن ينجح منتخب أوزبكستان في العودة إلى أجواء المباراة وإدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، ليمنح جماهيره الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية.

إلا أن خبرة المنتخب الكولومبي حسمت المواجهة، حيث استعاد السيطرة على مجريات اللعب بفضل تحركات لويس دياز، قبل أن يضيف البديل جامينتون كامباز الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وحصده أول ثلاث نقاط في البطولة.

واختتم كانافارو تصريحاته بالتأكيد على أن الأداء الذي قدمه لاعبوه يمثل قاعدة جيدة للبناء عليها في المباريات المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب الأوزبكي على الظهور بصورة أفضل خلال الجولات القادمة من المونديال.

اليوم السابع