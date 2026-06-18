واتساب يختبر أداة جديدة لإرسال الرسائل الصوتية مباشرة من الشاشة الرئيسية

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة قد تجعل استخدام الرسائل الصوتية أسرع وأسهل لمستخدمي هواتف أندرويد، حيث رُصدت أداة (Widget) جديدة للشاشة الرئيسية تتيح تسجيل وإرسال الملاحظات الصوتية دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو الدخول إلى المحادثات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، تم اكتشاف الميزة داخل النسخة التجريبية رقم 2.26.24.2 من التطبيق على نظام أندرويد.

وتسمح الأداة الجديدة للمستخدمين بتسجيل رسالة صوتية مباشرة من الشاشة الرئيسية ثم مشاركتها مع جهات الاتصال المختارة، ما يوفر خطوات إضافية كانت تتطلب سابقًا فتح التطبيق والانتقال إلى نافذة الدردشة قبل بدء التسجيل.

تسهيل الوصول إلى الرسائل الصوتية

تشير المعلومات المتاحة، إلى أن الأداة ستظهر في البداية بحجم 3×1 على الشاشة الرئيسية مع إمكانية تغيير حجمها لاحقًا ، ومن المتوقع أن تسهم في تسريع عملية التواصل الصوتي، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متكرر على الرسائل الصوتية بدلاً من الكتابة.

كما قد تمنح الميزة الجديدة القدرة على إرسال التسجيل نفسه إلى أكثر من جهة اتصال في الوقت ذاته، مما يقلل الحاجة إلى إعادة تسجيل الرسائل أو إعادة توجيهها بشكل متكرر.

دعم محتمل لتحديثات الحالة

بحسب التقرير، قد يدعم الاختصار الجديد أيضًا مشاركة التسجيلات الصوتية كمنشورات ضمن حالة واتساب، وهو ما يضيف استخدامًا جديدًا للملاحظات الصوتية داخل التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه واتساب لتوسيع استخدام أدوات الشاشة الرئيسية في أندرويد، حيث تعمل الشركة كذلك على تطوير أداة أخرى مخصصة لعرض تحديثات الحالة وإنشاء منشورات جديدة بسرعة، ورغم أن ميزة الرسائل الصوتية لا تزال قيد التطوير ولم تصل بعد إلى المختبرين التجريبيين، فإنها تعكس تركيز واتساب على تسهيل الوصول إلى الوظائف الأكثر استخدامًا وتقليل الحاجة إلى فتح التطبيق في كل مرة.

اليوم السابع