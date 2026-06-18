نسرين طافش ترد على شائعة انفصالها بصورة رومانسية مع زوجها

حرصت النجمة نسرين طافش على الرد بشكل غير مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، وذلك من خلال مشاركة صورة تجمعهما عبر خاصية استوري حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

صورة ورسالة واضحة تنفى الشائعات

وظهرت نسرين طافش برفقة زوجها في أجواء رومانسية، بينما أرفقت الصورة بخلفية أغنية “وأنا معاك” للنجم عمرو دياب، في خطوة اعتبرها متابعوها رسالة واضحة لنفي الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات أو انفصال بينهما، والتأكيد على استقرار علاقتهما الزوجية.

وتقضى نسرين طافش حاليًا إجازتها الصيفية بصحبة زوجها أحمد جوهر في جزر المالديف، حيث تحرص على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق استمتاعها بالأجواء الساحرة هناك، ونشرت الفنانة خلال الأيام الماضية لقطات متنوعة من رحلتها، ظهرت خلالها أمام البحر وفي أحضان الطبيعة الخلابة، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

نسرين طافش عن زوجها: خطفني

وكانت نسرين طافش قد تحدت مع تليفزيون اليوم السابع عن زوجها أحمد جوهر وقالت إنها كانت تضع شروطاً صعبة للزواج إلا أن أحمد حقق المعادلة، موضحة: “أنا بشوف إن رب العالمين جمعنا، وفي حاجات بتحصل فجأة من غير ما تخطيطى لها، وده اللى حصل معايا، فهو إنسان ذكى جداً، وعنده وعى فطرى ما شاء الله، وأحسن راجل فى الدنيا بسم الله ما شاء الله، أنا حسيت إنه الشخص اللي عايزة أكمل حياتا معاه، رغم إن الفترة الأخيرة كنت مركزة جداً فى شغلى ومش بفكر فى الزواج إطلاقاً، لكنه فعلاً خطفنى”.

شروط الزواج التي وجدتها في زوجها

وعن الشروط التي كانت تعتبرها صعبة جداً، والتى وجدتها فى زوجها أحمد، قالت نسرين: “ليست شروط بالمعنى الحرفى، وإنما مقومات معينة بحلم بيها، لكن مع أحمد لقيت إن مفيش حاجة صعبة، كل الأمور ماشية بسلاسة وفى حالة انسجام طبيعى جداً، فى حاجات بتحصل لوحدها بدون أى مجهود أو تخطيط، وده من فضل رب العالمين، أنا ما قعدتش أحلل ولا خططت كتير، لأن أحياناً لما بتخطط زيادة الأمور ما بتمشيش، لكن خطة ربنا دائماً أجمل وأحلى. أنا اعتمدت على إحساسى، والحمد لله رب العالمين ما خيبنى”.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر ظهور لنسرين طافش في الدراما خلال موسم رمضان 2025، من خلال حكاية “وصمة عار” ضمن مسلسل أسود باهت، وتكوّنت الحكاية من 5 حلقات، وشارك في بطولتها محمد لطفي، وحسني شتا، ومادلين طبر، وإبراهيم السمان، وبسنت حاتم، ووصول عمر، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي.

اليوم السابع