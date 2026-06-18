انطلاق تصوير مسلسل طاهر المصري لخالد النبوي السبت المقبل

كشف المخرج أحمد خالد، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن انطلاق تصوير مسلسل “طاهر المصري” بطولة خالد النبوي يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل انتهى من معظم التحضيرات النهائية الخاصة بالمسلسل استعدادًا لبدء التصوير بشكل رسمي.

وأضاف المخرج أن هناك خطة زمنية محددة تم وضعها للانتهاء من تصوير جميع المشاهد وفق جدول مكثف، على أن تبدأ بعدها مباشرة مراحل المونتاج والمكساج وتجهيز الحلقات، بهدف خروج العمل بأفضل صورة فنية ممكنة، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة من قبل الشركة المنتجة.

ويعد مسلسل “طاهر المصري” من أبرز الأعمال المنتظرة، حيث يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، ويقوده النجم خالد النبوي في شخصية جديدة تحمل العديد من المفاجآت، بينما يواصل صناع العمل استكمال التعاقدات النهائية ومعاينات مواقع التصوير تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويشارك فى بطولة العمل كل من خالد النبوى، عائشة بن أحمد، نور إيهاب، وأخرون، تأايف امين جمال، اخراج أحمد خالد، انتاج مها سليم.

اليوم السابع