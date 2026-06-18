روتين يومى يستغرق دقيقتين يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أكد الأطباء وخبراء الصحة أن فحص ضغط الدم في المنزل يومياً ومشاركة القراءات مع الطبيب عادة لا تستغرق منك سوى دقيقتين لكنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

وقد وجدت دراسة واسعة النطاق أن الأشخاص الذين يراقبون ضغط دمهم بانتظام في المنزل ويشاركون قراءاتهم مع أطبائهم كانوا أقل عرضة بشكل ملحوظ لدخول المستشفى أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

وتسلط النتائج، التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب – الصحة الرقمية، الضوء على كيف يمكن للعادات اليومية البسيطة المقترنة بتكنولوجيا الصحة الرقمية أن تحسن صحة القلب على المدى الطويل.

فوائد قياس ضغط الدم في المنزل

قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لما يقرب من 450 ألف شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في اسكتلندا بين عامي 2019 و2022 استخدم حوالي 9500 مشارك خدمة مراقبة عن بعد تسمى Connect Me BP، والتي كانت تذكرهم عبر الرسائل النصية بفحص ضغط الدم في المنزل وتشارك القراءات تلقائيًا مع مقدمي الرعاية الصحية.

كانت النتائج مذهلة، فقد انخفضت احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب بنسبة 34% لدى الأشخاص الذين استخدموا خدمة المراقبة عن بُعد، مقارنةً بمن تلقوا الرعاية الروتينية دون مراقبة منزلية.

كما وجد الباحثون أن المشاركين شهدوا تحسناً ملحوظاً في ضغط الدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى، واستمرت هذه الفوائد لأكثر من عام.

لماذا يُعد قياس ضغط الدم أمراً مهماً؟

يُعرف ارتفاع ضغط الدم، أو فرط ضغط الدم بـ”القاتل الصامت” لأنه عادةً لا يُسبب أي أعراض حتى تتطور مضاعفات خطيرة ويمكن أن يُؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه إلى تلف الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية مع مرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى وفقدان البصر.

كما تساعد المراقبة المنتظمة على اكتشاف ارتفاع ضغط الدم مبكراً وتسمح للأطباء بتعديل الأدوية أو التوصية بتغييرات في نمط الحياة قبل حدوث المضاعفات.

كيف تحسن المراقبة عن بعد صحة القلب؟

بخلاف الزيارات العرضية للعيادة، يوفر الرصد المنزلي صورة أكثر دقة لضغط الدم طوال الحياة اليومية.

في هذه الدراسة، تلقى المرضى تذكيرات لقياس ضغط الدم بانتظام، وتمت مشاركة قراءاتهم بشكل آمن مع متخصصي الرعاية الصحية، الذين تمكنوا من تحديد أي تغيرات مقلقة بسرعة والتواصل مع المرضى عند الحاجة إلى تعديل العلاج.

ووفقًا للباحثين، فإن هذه المتابعة المستمرة تشجع على الالتزام بتناول الأدوية بشكل أفضل وتحفز المرضى على القيام بدور أكثر فعالية في إدارة صحتهم.

كيفية قياس ضغط الدم بشكل صحيح في المنزل؟

للحصول على قراءات دقيقة، يوصي الخبراء بما يلي:

– قم بقياس ضغط الدم في نفس الوقت كل يوم.

– اجلس بهدوء لمدة خمس دقائق قبل أخذ القراءة.

– ابقِ كلا قدميك مسطحتين على الأرض وادعم ظهرك.

– ضع ذراعك على طاولة بمستوى القلب.

– تجنب تناول الكافيين أو التدخين أو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل ذلك.

– قم بأخذ قراءتين بفارق دقيقة واحدة وسجل كلتيهما.

– استخدم دائمًا جهاز قياس ضغط الدم المعتمد واتبع تعليمات طبيبك.

عادة صغيرة ذات فوائد صحية كبيرة

يؤكد الأطباء ضرورة أن يكمل قياس ضغط الدم في المنزل الرعاية الطبية المنتظمة، لا أن يحل محلها فمن خلال الجمع بين المراقبة الذاتية اليومية والتواصل الفوري بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، يصبح من الأسهل السيطرة على ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

يعتقد الباحثون أن الدراسات المستقبلية قد تُظهر فوائد أكبر للأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض القلب.

اليوم السابع