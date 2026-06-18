تارا عبود تخوض تجربتها الأولى فى السينما المصرية بفيلم ممسوس

شاركت الفنانة تارا عبود، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، جمهورها بصورة من أحدث أعمالها الجديدة فيلم “ممسوس”، والذى يشاركها في بطولتها كل من ياسمينا العبد، يوسف رأفت، عمر رزيق، و من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال عام 2026، إذ يأتي ذلك بعد نشاط فني قوي لتارا عبود خلال موسم رمضان 2026، إذ شاركت بشخصية “كارما” في مسلسل صحاب الأرض، بطولة النجم إياد نصار ومنة شلبي، فضلا عن البطولة الأولى لها في مسلسل “فخر الدلتا” أمام الفنان أحمد رمزي.

وكانت أكدت الفنانة تارا عبود أن تحدى إتقان اللهجة المصرية من أكبر التحديات التي قابلتها عند تجسيد شخصية تارا في فخر الدلتا أمام الفنان أحمد رمزي، مؤكدة: أنا أعرف اللهجة المصرية بحكم زيارتى المستمرة لمصر في عطلات الصيف مع أهلى لكن إتقانها بشكل كبير كان محتاج استمرارية مني واستخدامها طوال اليوم عشان أقدر اضبطها”.

كما أعربت تارا، عن ارتياحها الكبير أثناء تجسيد دورها في مسلسل “فخر الدلتا”، وأرجعت ذلك إلى وجود نقاط تلاقٍ عديدة بين شخصيتها الحقيقية وبين الدور، كما أكدت أنها لم تواجه عناء في تقمص الشخصية، بل شعرت بأن الأداء ينساب بتلقائية بفضل هذا التشابه.

اليوم السابع