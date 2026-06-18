دينا دياب تستعد لدورها مع هشام ماجد فى عرض مسرحى جديد

تستعد الفنانة دينا دياب خلال الفترة الحالية لعرض أحدث أعمالها العرض المسرحي خيال مريض مع الفنان هشام ماجد، مؤكدة أنها سعيدة بمشاركتها مع هشام ماجد وفى عمل بهذا الحجم متمنية أن يلقي إعجاب الجمهور.

دينا دياب من سمارة لـ خيال مريض

وكانت دينا دياب تصدرت التريندات حينما خطفت رقصاتها الاستعراضية التريند قبل فترة، لتقرر بعدها التركيز على أعمالاً جديدة تبدأها مع هشام ماجد بالعرض الجديد.

دينا دياب من السادة الأفاضل لـ رمضان 2026

اشتهرت الفنانة دينا دياب أيضاً بدورها المميز خلال فيلم السادة الأفاضل والذى أثار تفاعلاً كبيراً خلال فترة عرضه، حتي تداول رواد السوشيال ميديا مشاهدها لحد كبير كما قلدها فنانين بحجم ريهام عبد الغفور ممن تفاعلوا مع اللقطة المعروفة بـ “الشعر الكرومبي” حسب قولها فى المشهد آنذاك.

وذلك قبل دخولها دراما رمضان من بوابة مسلسل بيبو التي تعاونت فيه مع كزبرة بدور ابنة الفنان سيد رجب والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى.

وقد طرحت الشركة المنتجة بوستر مسرحية خيال مريض للنجم هشام ماجد للجمهور استعدادا لعرضها في موسم الصيف ابتداء من 7 يوليو حتى نهاية العام على أحد مسارح الشيخ زايد، وذلك بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي للمسرحية.

اليوم السابع