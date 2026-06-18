تيك توك: حذف أكثر من 11.7 مليون فيديو مخالف خلال الربع الرابع من 2025

حذفت منصة تيك توك أكثر من 11.7 مليون مقطع فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الرابع من عام 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة الرقمية وبناء بيئة إلكترونية آمنة وإيجابية لمستخدميها.

وأوضحت المنصة، في تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من عام 2025، أنها أزالت 11,772,196 مقطع فيديو خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان، بما يعكس استثماراتها المتواصلة في مجالي السلامة وبناء الثقة.

كما كثفت تيك توك جهودها لحماية الفئات العمرية الأصغر سنًا، حيث أزالت 23,875,879 حسابًا يُشتبه في أنها تعود لأشخاص دون سن 13 عامًا، إلى جانب حذف 147,716,518 حسابًا وهميًا على مستوى العالم خلال الربع الرابع من عام 2025، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس حرصها على توفير تجارب رقمية ملائمة لمختلف الفئات العمرية، وتعزيز الإشراف الاستباقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب التزامها طويل الأمد بحماية القُصّر من خلال الدمج بين أحدث التقنيات والخبرات البشرية.

وفيما يتعلق بالبث المباشر (LIVE)، واصلت تيك توك توسيع نطاق إنفاذ سياساتها عالميًا، حيث علقت 42,822,827 بثًا مباشرًا خلال الربع الرابع من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 32.9% مقارنة بـ 32,242,750 بثًا مباشرًا تم تعليقها في الربع الثالث من العام نفسه.

وخلال الفترة ذاتها، حظرت المنصة 358,160 مضيفًا للبث المباشر، وأوقفت استباقيًا 974,661 بثًا مباشرًا في مصر والإمارات والعراق ولبنان، بما يعكس التزامها بالحفاظ على دقة الإشراف مع التوسع في استخدام الأنظمة الآلية.

وفي مصر، حذفت تيك توك 2,380,226 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع، محققة معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، فيما تمت إزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة. كما أعادت المنصة 109,881 مقطع فيديو بعد قبول طلبات الاستئناف، وحظرت 126,095 مضيفًا للبث المباشر، وأوقفت 357,652 بثًا مباشرًا لمخالفة سياسات المنصة.

وفي المملكة العربية السعودية، حذفت المنصة 2,903,914 مقطع فيديو خلال الربع الرابع من عام 2025، بمعدل حذف استباقي بلغ 99.9%، مع إزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، كما أعادت 146,314 مقطع فيديو بعد مراجعة طلبات الاستئناف.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حذفت تيك توك 787,133 مقطع فيديو خلال الفترة نفسها، محققة معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، مع إزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، كما أعادت 41,506 مقاطع فيديو بعد استئنافات ناجحة، وحظرت 38,343 مضيفًا للبث المباشر، وأوقفت 100,899 بثًا مباشرًا لمخالفة سياسات المنصة.

وفي العراق، حذفت المنصة 4,691,021 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع، بمعدل حذف استباقي بلغ 99.9%، مع إزالة 98.4% منها خلال 24 ساعة، كما أعادت 148,663 مقطع فيديو بعد الاستئناف، وحظرت 181,918 مضيفًا للبث المباشر، وأوقفت 472,669 بثًا مباشرًا لمخالفة السياسات المعتمدة.

وفي لبنان، حذفت تيك توك 1,009,902 مقطع فيديو خلال الربع الرابع من عام 2025، مع الحفاظ على معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، وإزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، كما أعادت المنصة 23,953 مقطعًا بعد قبول طلبات الاستئناف، وحظرت 11,804 مضيفي بث مباشر، وأوقفت 44,241 بثًا مباشرًا لمخالفة إرشادات المجتمع.

وفي إطار إنفاذ سياسات تحقيق الدخل، واصلت تيك توك الإفصاح عن بيانات سلامة البث المباشر لإبراز الإجراءات المتخذة لتطبيق إرشادات تحقيق الدخل، والتي تهدف إلى مكافأة صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصيلًا وعالي الجودة. وخلال الربع الرابع من عام 2025، اتخذت المنصة إجراءات تضمنت توجيه تحذيرات وإيقاف تحقيق الدخل لـ 17,714,756 بثًا مباشرًا و9,277,720 صانع محتوى للبث المباشر على مستوى العالم لمخالفتهم إرشادات تحقيق الدخل، فيما تمت استعادة 3,753,339 بثًا مباشرًا خلال الفترة نفسها.

اليوم السابع