فيفا يحتفل بالمباراة الـ1000 فى تاريخ المونديال وزى خاص لحكم اليابان وتونس

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن ترتيبات خاصة للاحتفال بالمباراة رقم 1000 في تاريخ بطولات كأس العالم، والتي ستجمع بين منتخبي تونس واليابان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مناسبة استثنائية تُضاف إلى سجل البطولة الأعرق في عالم كرة القدم.

فيفيا يحتفل بالمباراة الـ1000 فى كأس العالم

وكشف بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، عن تصميم زي تحكيمي خاص سيتم ارتداؤه خلال المباراة التاريخية، تخليدًا لهذا الإنجاز الفريد الذي يعكس المسيرة الطويلة لكأس العالم منذ انطلاقها.

A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية، ظهر خلاله كولينا وهو يستعرض تفاصيل القميص المخصص للحكام، والذي تميز بخطوط ذهبية على الكتفين، إلى جانب شارة تذكارية على الصدر تحمل عبارة “المباراة رقم 1000” باللون الذهبي، في لمسة احتفالية تعكس أهمية الحدث.

كما شهد الفيديو تسليم الزي الرسمي إلى الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، الذي تم اختياره لإدارة المواجهة المرتقبة، ليحظى بشرف قيادة واحدة من أبرز المحطات التاريخية في بطولات كأس العالم.

اليابان تبحث عن التأهل.. وتونس تتمسك بالأمل

ويدخل المنتخب الياباني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا مهمًا في الجولة الأولى على منتخب هولندا بنتيجة 2-1، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ويقترب من حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، يسعى المنتخب التونسي إلى استعادة توازنه وإنعاش آماله في المنافسة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام المكسيك بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية، وهو ما يجعل مواجهة اليابان بمثابة فرصة أخيرة لنسور قرطاج للعودة إلى سباق التأهل.

موعد مباراة تونس واليابان

ومن المقرر أن تُقام المباراة التاريخية بين تونس واليابان يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع بين أهمية النتيجة وقيمة الحدث التاريخي الذي تحتضنه البطولة.

وتحظى المباراة باهتمام عالمي واسع، ليس فقط بسبب تأثيرها على حسابات التأهل في المجموعة، بل أيضًا لكونها تحمل الرقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، لتدخل بذلك سجلات البطولة كواحدة من أبرز محطاتها التاريخية.

اليوم السابع