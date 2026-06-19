طبيب يحذر: الاستخدام المتواصل للهاتف قد يسبب “رقبة الهاتف” وتغيرات في العمود الفقري والتنفس

أفاد الدكتور ياروسلاف غورين، الأستاذ المشارك في جامعة بيروغوف الطبية، أن الاستخدام المتواصل للهاتف الذكي، خاصة في وضعية الجلوس لفترات طويلة، قد يسبب تأثيرات سلبية شاملة على الجسم.وأوضح الدكتور ياروسلاف غورين، الأستاذ المشارك في جامعة بيروغوف الطبية، أن إمالة الرأس المتكررة أثناء استخدام الهاتف الذكي قد تؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على الجهاز العضلي والهيكلي ووظائف الجسم العامة.وبيّن أن الانحناء المستمر للرأس للأمام قد يسبب إجهادا لعضلات الرقبة وخدرا في اليدين، إلى جانب مشكلات في التنفس وتعب سريع. وأشار إلى أن هذه الوضعية تؤدي مع الوقت إلى تغيرات تدريجية في العمود الفقري، حيث يتعرض العمود الفقري العنقي لضغط غير طبيعي نتيجة فقدان الانحناء الفسيولوجي المسؤول عن امتصاص الصدمات وتوزيع الأحمال.

وأضاف أن الاستخدام المطول للهاتف في وضعية الانحناء يؤدي إلى شد عضلي مزمن، واضطراب في الدورة الدموية، وتشنجات وألم مستمر في الرقبة والكتفين، وقد يترافق ذلك مع صداع ودوار وإحساس بثقل في الجزء العلوي من الجسم.

وحذّر من أن استمرار هذه العادة قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«رقبة الهاتف»، وهي حالة تترافق مع حداب في الجزء العلوي من الظهر، وضعف في عضلات الظهر، وبروز في البطن، إضافة إلى تراجع كفاءة الحجاب الحاجز وصعوبة في التنفس نتيجة انخفاض مرونة القفص الصدري.

وأكد غورين أن هذه التغيرات يمكن الحد منها في مراحلها المبكرة عبر تعديل سلوك الاستخدام، مثل رفع شاشة الهاتف إلى مستوى النظر، وتغيير وضعية الجلوس باستمرار، وأخذ فترات راحة منتظمة كل 30 إلى 40 دقيقة، إلى جانب تقوية عضلات الظهر وزيادة النشاط البدني.

المصدر: تاس + روسيا اليوم