تحذير من مخاطر سماعات الرأس

أفادت الدكتورة تاتيانا فيلدبوش، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن سماعات الرأس قد تلحق الضرر بالأذنين عند الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة.

ووفقا لها، قد ينشأ خطر فقدان السمع وطنين الأذن مع كل من الأجهزة السلكية واللاسلكية. وتظهر الآثار الصحية عند الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت يتجاوز 85 ديسيبل، خاصة في الأماكن الصاخبة، مثل وسائل النقل العام والطائرات والصالات الرياضية.

وتوصي الأخصائية، باتباع “قاعدة 60\60 ” لتقليل هذا الخطر- الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة متواصلة، واستخدام مستوى صوت لا يتجاوز 60٪ من الحد الأقصى.

وتقول: “إذا كان الشخص مضطرا لاستخدام سماعات الرأس لفترات طويلة، فمن الأفضل والأكثر أمانا استخدام سماعات رأس كبيرة الحجم أو سماعات عازلة للضوضاء، حيث لا يرغب الشخص عند استخدامها برفع مستوى الصوت إلى درجة عالية جدا”.

ومن جانبه ينصح الدكتور دميتري غورين، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس لمدة لا تزيد عن ساعتين متواصلتين. ويجب البدء بمستوى صوت منخفض ثم رفعه تدريجيا إلى مستوى مريح. وإذا لا يتمكن الشخص من سماع الآخرين أثناء استماعه للموسيقى، فعليه خفض مستوى الصوت.

المصدر: + روسيا اليوم gazeta.ru