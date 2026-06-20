ماتيوس فرنانديز يقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد

اقترب البرتغالي ماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام الإنجليزي من الانضمام الي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

70 مليون استرليني قيمة انتقال ماتيوس الي مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة ” ديلي ميل ” الإنجليزية ان نادي مانشستر يونايتد اقترب من التوصل لاتفاق مع نادي وست هام علي ضم البرتغالي ماتيوس فرنانديز والذي يُعد ضمن أهداف عدد من الأندية الأوروبية، في صفقة قد تصل الي 70 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب وجود إضافات تقدر بـ5 ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق بصورة نهائية على الشروط الشخصية بين النادي واللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ، وكان فرنانديز قد انتقل إلى الفريق اللندني في الصيف الماضي قادمًا من ساوثهامبتون، لكن مع هبوط الفريق، جعل النادي يفكر في خيار البيع من أجل تعويض الخسائر المالية بسبب الهبوط.

من ناحية أخرى دخل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما أفادت به تقارير صحفية بريطانية.

وذكرت صحيفة Football League World البريطانية أن نادي وست هام قد يجد نفسه مضطراً للبحث عن بدائل هجومية، في ظل احتمال رحيل جناحه الهولندي كريسينسيو سامرفيل خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما يدفع إدارة النادي للتفكير في تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة.

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وأضافت التقارير أن المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي يسعى لقيادة الفريق اللندني للعودة سريعاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يخطط لإجراء تغييرات واسعة على تشكيلته هذا الصيف، بما يتماشى مع طموحات النادي في الموسم المقبل.

اليوم السابع