ترامب يكشف تدخله لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، في خطوة تعكس مساعي واشنطن لاحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية ودعم مسار التهدئة في المنطقة.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة “إن.بي.سي نيوز”، إنه تحدث مع مسؤولين إسرائيليين، مضيفا: “عليك أحيانا أن تهدأ وتستخدم عقلك”، في إشارة إلى ضرورة منح فرصة للحلول السياسية.

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان قد أجرى الاتصال مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتفيا بالتأكيد أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، بعد جهود وساطة أميركية وإقليمية هدفت إلى منع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

ويعد تصريح ترامب أول تأكيد علني لدور مباشر لعبه في الاتصالات التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار، في وقت تترقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مدى صمود الهدنة وتحولها إلى اتفاق أكثر استدامة.

اليوم السابع