ميجان ماركل تطلق تعاونًا جديدًا مع علامة للمشروبات الصحية

كشفت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، عن تعاون جديد بين علامتها التجارية “As Ever” وشركة المشروبات الصحية “Clevr Blends”، وذلك عبر إطلاق مجموعة جديدة من مشروب الماتشا بنكهة الفراولة، في خطوة تأتي وسط تقارير تتحدث عن احتمال تعرضها لخسائر مالية كبيرة إذا لم تتمكن من بيع مخزون منتجاتها الغذائية خلال الفترة المقبلة، حسبما نشر موقع pagesix.

تعاون جديد نفد سريعًا

أعلنت ميجان ماركل عن مجموعة “Strawberry Matcha Set” التي يبلغ سعرها 56 دولارًا، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمعها بصديقتها هانا ميندوزا، مؤسسة شركة Clevr Blends، معبرة عن سعادتها بالشراكة الجديدة.

وأكدت ميجان أنها دعمت الشركة لسنوات طويلة، ووصفت التعاون بأنه يجمع بين علامتين من المفضلات لديها، بينما روجت الشركة للمنتج باعتباره تعاونًا مميزًا لصيف مليء بمشروبات الماتشا بنكهة الفراولة.

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة As Ever، تتضمن المجموعة مسحوق الماتشا، ومربى الفراولة الأكثر مبيعًا لدى العلامة، بالإضافة إلى حبيبات الزهور المستخدمة للتزيين، فيما نفدت الكمية بالكامل بعد وقت قصير من طرحها.

تقارير عن أزمة محتملة لمربى “As Ever”

يأتي هذا التعاون الجديد بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن ميجان قد تواجه خسائر تصل إلى 5 ملايين دولار إذا لم تتمكن من بيع كميات كبيرة من المربى التابعة لعلامتها التجارية قبل انتهاء صلاحيتها خلال العام المقبل.

كما ذكرت التقارير أن الخسائر المحتملة قد تمتد إلى منتجات أخرى مثل أنواع الشاي وحبيبات الزهور المخصصة للتزيين، في حال عدم تصريف المخزون المتبقي.

نجاح كبير منذ الإطلاق

أطلقت ميجان ماركل علامتها التجارية As Ever في أبريل 2025، متخصصة في بيع المربى والشاي وخلطات الكوكيز والكريب، وحققت المنتجات نجاحًا لافتًا عند طرحها الأول، حيث نفدت الكميات خلال دقائق قبل إعادة توفيرها لاحقًا بسبب ارتفاع الطلب.

ورغم تداول تقارير تتحدث عن وجود مئات الآلاف من عبوات المربى غير المباعة، فإن الأرقام الرسمية الخاصة بالشركة لم تُعلن حتى الآن.

رد رسمي على الشائعات

من جانبه، نفى ممثل ميجان ماركل صحة التقارير المتداولة بشأن أزمة المبيعات، مؤكدًا أن هذه المزاعم تتكرر منذ سنوات وتعتمد على مصادر مجهولة، مشيرًا إلى أن التوقعات السلبية السابقة لم تتحقق حتى الآن.

اليوم السابع