يان ليكون يهاجم xAI: شركة إيلون ماسك «فاشلة» ولن تستطيع منافسة OpenAI وAnthropic

وجّه عالم الذكاء الاصطناعي الشهير Yann LeCun انتقادات حادة لشركة xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك، واصفًا الشركة بأنها “فاشلة”، ومشككًا في قدرتها على منافسة اللاعبين الكبار في القطاع مثل OpenAI وAnthropic، وجاءت تصريحات ليكون خلال مقابلة مع شبكة CNBC، حيث اعتبر أن الشركة تواجه تحديات كبيرة تتعلق باستقطاب الكفاءات والحفاظ على المواهب، في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي منافسة متصاعدة واستثمارات ضخمة.

انتقادات حادة لفريق xAI

قال ليكون، الذي يُعد أحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميًا، إن شركة xAI تعاني من مشكلة أساسية تتمثل في مغادرة عدد من الأعضاء المؤسسين والشخصيات الرئيسية داخل الشركة، وأشار إلى أن رحيل عدد من الباحثين البارزين ترك الشركة في موقف صعب، مضيفًا أن إيلون ماسك قد يواجه صعوبة متزايدة في جذب أفضل المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، ووفقًا لليكون، فإن السمعة المهنية وطريقة إدارة الفرق تلعبان دورًا مهمًا في قدرة الشركات على استقطاب الباحثين والخبراء، وهو ما قد يمثل تحديًا أمام xAI مقارنة بمنافسيها.

ورغم استمرار ماسك في ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات عملاقة، يرى ليكون أن امتلاك قدرات حوسبية ضخمة وحده لن يكون كافيًا لسد الفجوة مع OpenAI وAnthropic، وأوضح أن الشركة تعتمد بشكل متزايد على الاستفادة التجارية من قدراتها الحاسوبية لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية المرتفعة، لكنه أبدى تشاؤمه بشأن فرصها المستقبلية في سباق الذكاء الاصطناعي، وأكد أنه لا يتوقع أن تتمكن xAI من تحقيق تفوق تنافسي واضح أمام الشركات التي تمتلك حاليًا أفضل النماذج وأقوى فرق البحث والتطوير في القطاع.

تحذير من فقاعة إنفاق في قطاع الذكاء الاصطناعي

ولم تقتصر انتقادات ليكون على xAI فقط، بل امتدت إلى صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، فبحسب رأيه، تنفق الشركات مليارات الدولارات على مراكز البيانات والرقائق المتخصصة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة، بينما لا تزال العديد من هذه الشركات بعيدة عن تحقيق أرباح مستدامة.

وأشار إلى أن المستثمرين هم من يتحملون حاليًا جزءًا كبيرًا من تكلفة تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ويرى ليكون أن شركات الذكاء الاصطناعي ستجد نفسها مضطرة خلال السنوات المقبلة إلى رفع الأسعار أو خفض النفقات أو إيجاد نماذج أعمال أكثر ربحية، وإلا فإن القطاع قد يواجه تصحيحًا حادًا أو ما يشبه انفجار فقاعة استثمارية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي يتجاوز النماذج اللغوية

لطالما انتقد ليكون الاعتماد المفرط على النماذج اللغوية الكبيرة، وهي التقنية التي تقوم عليها معظم روبوتات الدردشة الذكية الحالية، ويعتقد أن المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي ستعتمد على ما يُعرف باسم “نماذج العالم” (World Models)، وهي أنظمة مصممة لفهم كيفية عمل العالم الحقيقي من خلال إدراك الأشياء والأفعال والعلاقات السببية، بدلًا من الاعتماد فقط على تحليل النصوص والتنبؤ بالكلمات التالية، وبحسب رؤيته، فإن هذا التوجه قد يمثل الخطوة التالية نحو بناء أنظمة أكثر ذكاءً وقدرة على الفهم والاستدلال مقارنة بالجيل الحالي من نماذج الذكاء الاصطناعي.

اليوم السابع