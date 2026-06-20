تفاصيل حظر الإمارات العربية استخدام منصات السوشيال ميديا للأطفال أقل من 15 عاما

فرضت الإمارات العربية المتحدة حدًا أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 15 عامًا، وبذلك، أصبحت أول دولة عربية تفرض مثل هذا التقييد، وفقًا لتقرير، وقد أُقرت القواعد الجديدة بموجب قرار حكومي، يحظر على الأطفال دون سن 15 عامًا إنشاء حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو تشغيلها أو استخدامها، ونتيجة لذلك، ستُلزم تطبيقات التواصل الاجتماعي العاملة في المنطقة بتطبيق آليات أكثر صرامة للتحقق من العمر.

الإمارات تُطبق قيودًا جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

وأفادت وكالة رويترز أن القيود المفروضة حديثًا تشمل جميع الأنشطة الأساسية على المنصات، مثل نشر المحتوى والتعليق عليه ومشاركة المواد والانضمام إلى المجموعات العامة، وبينما سيظل بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، ستُطبق إجراءات وقائية إضافية.

وتشمل هذه الإجراءات، بحسب التقارير، ضوابط مناسبة للفئة العمرية، وتفاعلات محدودة مع المستخدمين غير المعروفين، وأدوات لإدارة وقت استخدام الشاشة، وضوابط إشراف أبوي، تهدف الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقارير، من خلال هذه الخطوة، إلى حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق، والاستغلال عبر الإنترنت، والمخاطر المتعلقة بالخصوصية، مع الحدّ من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتقرير، تسري اللوائح الجديدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الإمارات، ويُلزمها بتطبيق أنظمة للتحقق من العمر تتجاوز مجرد الإقرار الذاتي، وقد أكدت حكومة الإمارات، بحسب التقارير، على ضرورة أن تستخدم هذه التطبيقات أدوات التحقق من الهوية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتأكيد عمر المستخدم.

وعلاوة على ذلك، سيتعين على شركات التواصل الاجتماعي تعطيل حسابات الأطفال دون سن 15 عامًا، ومنع محاولات التحايل على أنظمة التحقق من العمر، ووقف استخدام بيانات الأطفال الشخصية في الإعلانات الموجهة، وقد مُنحت الشركات مهلة 12 شهرًا للالتزام باللوائح الجديدة.

وتأتي قيود الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي في سياق توجه عالمي نحو تشديد الرقابة على أنشطة الأطفال على الإنترنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أما أحدث مثال على ذلك فهو المملكة المتحدة، حيث صرّح رئيس الوزراء كير ستارمر في 15 يونيو/حزيران بأن الحكومة تخطط لحظر وصول من هم دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع تطبيق هذا الحظر في عام 2027.

لن يتمكن الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة قريبًا، أيدت محكمة دلهي العليا حظر تطبيق تيليجرام قبل امتحان القبول الجامعي (NEET)، ورفضت استئناف المنصة، وفي سياق متصل، يُقال إن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضًا تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وفي مايو/أيار، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد سيركز جهوده على ممارسات تصميم وسائل التواصل الاجتماعي الضارة والإدمانية بموجب قانون العدالة الرقمية القادم، والذي يُتوقع طرحه في نهاية العام.

اليوم السابع