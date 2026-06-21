الصين تستأنف تصدير معدن الجاليوم إلى اليابان بعد توقف دام أربعة أشهر

استأنفت الصين صادراتها من معدن الجاليوم إلى اليابان بعد تعليق استمر أربعة أشهر، وذلك بالتزامن مع استمرارها في تخفيف القيود على شحنات مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة إلى الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات جمركية صينية صدرت أن بكين صدّرت 6 آلاف كيلوجرام من الجاليوم إلى اليابان خلال شهر مايو، لتكون اليابان الوجهة الخارجية الوحيدة لهذا المعدن الاستراتيجي خلال تلك الفترة.

ويمثل هذا الشحن أول استئناف لصادرات الجاليوم منذ أن أوقفت الصين في وقت سابق من العام الجاري تصدير كل من الجاليوم والجرمانيوم إلى اليابان. في المقابل، لا تزال صادرات الجرمانيوم إلى السوق اليابانية معلقة حتى الآن.

ويُعد المعدنان من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، وشواحن المركبات الكهربائية السريعة، وتقنيات الطاقة المتجددة.

وجاءت القيود التصديرية في أعقاب تدهور العلاقات بين بكين وطوكيو خلال العام الماضي على خلفية التوترات المتعلقة بتايوان وقضايا الأمن الإقليمي، الأمر الذي دفع الصين إلى فرض سلسلة من القيود على التبادل التجاري والتعاون مع اليابان.

ويكتسب الجاليوم والجرمانيوم أهمية استراتيجية نظراً لاستخداماتهما المدنية والعسكرية على حد سواء؛ إذ تُستخدم البصريات العاملة بالأشعة تحت الحمراء المعتمدة على الجرمانيوم في أنظمة المراقبة العسكرية، بينما يُعد الجاليوم عنصراً أساسياً في تصنيع أشباه الموصلات المستخدمة في أنظمة الرادار وتوجيه الصواريخ.

اليوم السابع