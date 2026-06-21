وسط تصاعد الخلافات.. نتنياهو يطلب من وزرائه عدم انتقاد ترامب

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التعامل مع إيران وحزب الله، حيث سادت حالة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية إزاء طريقة إدارة الرئيس ترمب في التعامل مع الملفين الإيراني واللبناني عقب توصل واشنطن إلى مذكرة تفاهم مع طهران.

وزعم المسؤولون فى إسرائيل أن ن إدارة ترمب وفريقه التفاوضي يسيئون فهم الأيديولوجية التي تحرك إيران وحزب الله، وفق موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي.

ووفق المسؤولين فإن إسرائيل تخشى أن تستغل إيران أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية، مقابل تقديم تنازلات محدودة بشأن برنامجها النووي ودعمها لحلفائها في المنطقة.

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يحاصر 30 عنصرا من حزب الله

ومن جهة أخرى ، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل أنفاق في منطقة تلال “علي الطاهر”.

وقالت الصحيفة إنه رغم تلقي القوات الإسرائيلية أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، فإنها لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي.

اليوم السابع