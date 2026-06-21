مع بداية فصل الصيف فلكيا.. أسباب وطرق الوقاية من الصداع المرتبط بالحر

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يلاحظ كثيرون زيادة نوبات الصداع أو الشعور بثقل في الرأس بعد التعرض للشمس، أو البقاء لفترات طويلة في الأجواء الحارة، فهل الحرارة نفسها تسبب الصداع؟. الإجابة الطبية تشير إلى أن الحرارة المرتفعة غالبًا لا تكون السبب المباشر، لكنها ترتبط بعوامل تؤدي إلى الصداع، مثل الجفاف، الإجهاد الحراري، التعرض الطويل للشمس، أو فقدان الأملاح والسوائل

وفقًا لتقرير نشره موقع Healthline، بالتزامن مع بداية فصل الصيف فلكيا ، فإن الصداع المرتبط بالطقس الحار يحدث غالبًا نتيجة تأثيرات غير مباشرة للحرارة على الجسم، وأهمها فقدان السوائل واضطراب توازن الأملاح، وهي عوامل قد تؤثر على الأوعية الدموية ووظائف الجسم المختلفة وتؤدي إلى ظهور الصداع.

كيف تؤدي الحرارة إلى الصداع؟

في الأجواء الحارة يفقد الجسم الماء والأملاح من خلال التعرق. وإذا لم يتم تعويض هذه السوائل، تبدأ تأثيرات الجفاف في الظهور تدريجيًا.

هذه التغيرات قد تؤدي إلى:

انقباض الأوعية الدموية

انخفاض حجم السوائل بالجسم

إرهاق بدني سريع

اضطراب توازن الأملاح

كل هذه العوامل قد تؤدي إلى الصداع بدرجات متفاوتة.

الأسباب الأكثر شيوعًا

الصداع في الصيف لا يرتبط بسبب واحد فقط، بل بعدة عوامل متداخلة.

أبرزها:

الجفاف

يُعد السبب الأكثر شيوعًا. نقص السوائل يجعل الجسم أقل كفاءة في الحفاظ على التوازن الطبيعي.

التعرض المباشر للشمس

البقاء تحت الشمس لفترات طويلة قد يرفع حرارة الجسم بسرعة.

الإجهاد الحراري

يحدث عند تعرض الجسم لحرارة مرتفعة مع مجهود بدني أو تهوية سيئة.

قلة النوم

اضطراب النوم بسبب الحر قد يزيد احتمالات الصداع.

الكافيين

بعض المشروبات قد تزيد فقدان السوائل.

أعراض قد تصاحب الصداع

إذا كان الصداع مرتبطًا بالحرارة، فقد تظهر أعراض أخرى تساعد على فهم السبب.

من الأعراض الشائعة:

عطش شديد

دوخة

تعب واضح

جفاف الفم

تعرق زائد

ضعف عام

هذه العلامات قد تشير إلى بداية الجفاف أو الإجهاد الحراري.

متى يكون الأمر أكثر خطورة؟

في بعض الحالات لا يكون الصداع مجرد عرض بسيط، بل إشارة إلى مشكلة مرتبطة بالحرارة تحتاج إلى تدخل سريع.

علامات تستدعي الانتباه:

صداع شديد مفاجئ

تشوش ذهني

غثيان أو قيء

تسارع ضربات القلب

ضعف شديد

إغماء

وجود هذه الأعراض مع الطقس الحار يستوجب تقييمًا طبيًا سريعًا.

الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس

من المهم التمييز بين الحالتين.

الإجهاد الحراري هو مرحلة مبكرة من تأثر الجسم بالحرارة، وتشمل أعراضه:

تعرق شديد

دوخة

تعب

غثيان

صداع

أما ضربة الشمس فهى حالة طبية طارئة أكثر خطورة، وقد تشمل

ارتفاع حرارة الجسم بشدة

اضطراب الوعي

ارتباك

احمرار الجلد

تسارع النبض

هذه الحالة تحتاج لتدخل طبي عاجل.

هل الحرارة تحفز الصداع النصفي؟

نعم، لدى بعض الأشخاص قد تكون الحرارة من محفزات الصداع النصفي. المصابون بالشقيقة غالبًا يكونون أكثر حساسية للعوامل البيئية.

قد تؤدي الحرارة إلى:

نوبات ألم نابض

حساسية للضوء

غثيان

انزعاج من الأصوات

لذلك يحتاج هؤلاء إلى احتياطات إضافية خلال الصيف.

كيف تقي نفسك من صداع الحر؟

الوقاية هي أفضل وسيلة لتجنب الصداع المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.

نصائح مهمة:

اشرب الماء بانتظام

لا تنتظر الشعور بالعطش.

تجنب الذروة الحرارية

حاول تقليل الخروج وقت الظهيرة.

ابقَ في أماكن جيدة التهوية

الهواء البارد يقلل الضغط على الجسم.

ارتدِ ملابس خفيفة

اختيار الملابس المناسبة يساعد على تبريد الجسم.

احصل على نوم كافٍ

النوم الجيد يقلل محفزات الصداع.

كيف تتعامل مع الصداع عند حدوثه؟

إذا بدأ الصداع مع الطقس الحار، تحرك بسرعة لتقليل الأعراض.

خطوات مفيدة:

انتقل إلى مكان بارد

اشرب الماء

توقف عن أي مجهود

خذ قسطًا من الراحة

ابتعد عن الضوء القوي

في بعض الحالات قد تساعد مسكنات الألم البسيطة بعد استشارة الطبيب

متى يجب مراجعة الطبيب؟

استشر الطبيب إذا:

تكرر الصداع باستمرار

أصبح الألم أكثر شدة

ظهر لأول مرة بشكل غير معتاد

لم يتحسن رغم الراحة والترطيب

كما يجب طلب المساعدة فورًا عند الاشتباه في ضربة الشمس أو الجفاف الشديد.

اليوم السابع