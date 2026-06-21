متى تصبح القهوة مشكلة وتسبب الجفاف؟

يبدأ العديد من الأشخاص يومهم بتناول فنجان من القهوة، لكن لا يزال هناك اعتقاد شائع بأن تناولها قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف بسبب احتوائها على الكافيين، وبينما يُعرف الكافيين بتأثيره المدر للبول، يؤكد خبراء التغذية أن الصورة ليست بهذه البساطة، وهو ما يوضحه تقرير موقع “Onlymyhealth”.

وتوضح إدوينا راج، رئيس قسم التغذية السريرية وعلم التغذية بمستشفى أستر سي إم آي في بنجالور، أن الكافيين قد يزيد إنتاج البول بشكل طفيف، إلا أن تناول القهوة باعتدال لا يؤدى عادة إلى الجفاف لدى معظم البالغين الأصحاء، خاصة ممن اعتادوا على شربها بشكل منتظم.

وتشير أخصائية التغذية إلى أن السوائل الموجودة في القهوة تساهم في ترطيب الجسم، وهو ما يعوض التأثير المحدود للكافيين على إدرار البول، كما أظهرت دراسات أن القهوة يمكن أن تسهم في إجمالي استهلاك السوائل اليومي بصورة مشابهة للعديد من المشروبات الأخرى.

متى تصبح القهوة مشكلة وعاملًا مسببًا للجفاف؟

بحسب الخبراء، قد يزداد خطر فقدان السوائل عند الإفراط في استهلاك الكافيين أو الاعتماد على القهوة بدلاً من الماء على مدار اليوم، كما ترتفع احتمالات الجفاف لدى الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مكثفًا أو يعيشون في أجواء حارة دون تعويض السوائل المفقودة.

لذلك يوصي بألا يتجاوز استهلاك البالغين الأصحاء نحو 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا 3 إلى 4 أكواب من القهوة بحسب نوعها وطريقة إعدادها.

من الأشخاص الأكثر عرضة للجفاف؟

رغم أن خطر الجفاف الناتج عن القهوة يظل منخفضًا، فإن بعض الفئات قد تكون أكثر حساسية لتأثير الكافيين، مثل كبار السن، ومرضى الكلى، والأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر على توازن السوائل في الجسم، كما قد يشعر من لا يستهلكون القهوة بانتظام بتأثير مدر للبول بشكل أكبر من غيرهم.

ومن أبرز علامات الجفاف.. ما يلى:

الشعور بالعطش.

– جفاف الفم.

– الصداع.

– الدوخة.

– الشعور بالتعب.

– تغير لون البول إلى الداكن.

فيما يلى.. نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف:

– تناول القهوة باعتدال.

– الحرص على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

– يُفضل تناول كوب من الماء بجانب القهوة، خاصة في الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة.

ويُعد لون البول الأصفر الفاتح مؤشرًا جيدًا على حصول الجسم على الترطيب الكافي

اليوم السابع