وكالة فارس: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

قالت وكالة ‌فارس، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، ⁠نقلا ⁠عن ⁠مصدر عسكري إن ⁠البحرية التابعة ‌للحرس الثوري لم ⁠تصدر أي تصريح ⁠لمرور ⁠أي سفن ⁠عبر ⁠مضيق ‌هرمز وذلك ‌حتى ‌إشعار آخر، بعد أن أعلنت إغلاقه أمس السبت جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

تطورات الأوضاع في هرمز

في الوقت الذى أعلنت فيه إيران غلقا كاملا لمضيق مساء السبت، وأكدت وكالة ‌فارس، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، ⁠نقلا ⁠عن ⁠مصدر عسكري، الأحد ،أن ⁠البحرية التابعة ‌للحرس الثوري لم ⁠تصدر أي تصريح ⁠لمرور ⁠أي سفن ⁠عبر ⁠مضيق ‌هرمز وذلك ‌حتى ‌إشعار آخر، بعد أن أعلنت إغلاقه السبت جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) غلق المضيق وأعلنت تسجيل زيادة ملحوظة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدة استمرار عملياتها لدعم حرية الملاحة وضمان تدفق التجارة العالمية عبر الممر البحري الحيوى؛ وأشارت إلى عبور 55 سفينة مضيق هرمز خلال يوم واحد، تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكدت سنتكوم أن قواتها في حالة استعداد لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران‬، و والحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية.

وعلى صعيد هرمز أيضا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون اتفاق مع إيران، مشددا على أنه خلال المدة المذكورة، لن تفرض واشنطن أي رسوم على المرور عبر المضيق.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال “لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز ⁠⁠⁠⁠لمدة 60 يوما ⁠⁠⁠⁠خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد ⁠⁠⁠⁠انتهاء فترة الستين يوما”، وتابع قائلا “لكن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما لمصلحتها إذا لم يُبرَم الاتفاق، وذلك ‌‌‌‌مقابل الخدمات المقدمة بصفتها الملاك الحارس لدول الشرق ‌‌‌‌الأوسط ‌‌‌‌بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية”.

اليوم السابع