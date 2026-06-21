ترامب يخفف موقفه من “أنثروبيك” بعد تقييد الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعى

خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه شركة “أنثروبيك” المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت الشركة محور جدل خلال الأيام الماضية على خلفية القيود المفروضة على الوصول إلى نماذجها الأكثر تطورًا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع شهد توترًا بين الشركة والإدارة الأمريكية بشأن إتاحة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة “فابل 5” و”ميثوس 5″، في ظل مخاوف تتعلق بوصول مستخدمين أجانب إلى هذه التقنيات.

أنثروبيك توقف الوصول إلى بعض نماذجها

وكانت “أنثروبيك” قد أوقفت الأسبوع الماضي الوصول إلى النماذج المذكورة لجميع المستخدمين، عقب توجيهات من الإدارة الأمريكية تقضي بمنع الأجانب من استخدامها، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الضوابط الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وخلال مقابلة مع برنامج “ذا أكسيوس شو”، أشار ترامب إلى أن نظرته للشركة تغيرت خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن استجابة إدارة الشركة للتوجيهات الحكومية جاءت بصورة سريعة ومسؤولة.

وتزامنت هذه التطورات مع لقاءات جمعت قادة مجموعة السبع بعدد من رؤساء شركات التكنولوجيا خلال قمة عُقدت في فرنسا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك” داريو أمودي، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ورغم تراجع حدة الخلاف، لم يستبعد ترامب استخدام صلاحيات استثنائية متاحة للحكومة الأمريكية بموجب “قانون الإنتاج الدفاعي”، لكنه أشار إلى أن اللجوء إلى هذه الإجراءات لا يبدو ضروريًا في المرحلة الحالية.

من جانبها، أكدت “أنثروبيك” استمرار تعاونها مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى حل سريع للقضية، مشددة على التزامها بدعم جهود حماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

اليوم السابع