ترامب يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز : لن يكون لديكم بلد وسنضربكم بقوة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة إيران والمشاركين في المفاوضات الجارية بمدينة جنيف السويسرية، من إغلاق مضيق هرمز مجددا قائلا: ” لن يكون لديكم بلد، لن تتمكنوا من عودة إلى بلدكم اللعين”، بحسب ما نقل الصحفي تري ينغست.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”، إن الولايات المتحدة “تحقق نجاحاً هائلاً، وأرقاماً قياسية في الوظائف، وأداءً سوق الأسهم، وأفضل اقتصاد على الإطلاق، ولدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع، ونحن نحقق الانتصارات على كافة الأصعدة، انتصارات لم يسبق لها مثيل”.

ورداً على الرئيس الإيراني الذي أعلن أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، قال ترامب: “من الأفضل له أن يصمت، وإلا سنستولي على بقية البلاد”.

و طالب ترامب إيران “بوقف وكلائها في لبنان فوراً عن إثارة المشاكل” في إشارة لحزب الله، وهدد بأنه إذا لم تفعل إيران ذلك، فإن الولايات المتحدة “ستضرب إيران مرة أخرى بقوة كبيرة”.

اليوم السابع