ترامب موجهاً انتقادات لإيطاليا: لعقود دافعنا عنهم ولكن لا يدافعون عنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها حتى فى الانخراط فى القضية الإيرانية وتهديدها النووي الخطير.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يتم اختبارهم، لا يدافعون عنا ولا عن العالم، هذا ليس جيداً”.

كواليس الخلاف بين ترامب وجورجيا ميلوني

وجذب الخلاف الأخير بين رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بسبب زعمه أنها “توسلت” لالتقاط صورة معه، الأنظار حول العالم، لاسيما بعدما نشرت الأولى فيديو هاجمته بشدة فيه وأكدت أنها وبلادها لا يتوسلان أبدا.

ولكن يبدو أن التصرفات غير الدبلوماسية التى يقوم بها الرئيس الأمريكى تسببت فى تزايد حدة غضب قادة الدول الأجنبية ، على حد تعبير شبكة “سى إن إن” الأمريكية.

وتدلل الشبكة على ذلك بالقول إن ميلوني كان بإمكانها نفى إدعاء ترامب بأنها توسلت إليه لالتقاط صورة معه، وتكتفي بذلك. لكنها ذهبت أبعد من ذلك بكثير. فقد نشرت مقطع فيديو يوم الجمعة تُظهر فيه موقفها الرافض لترامب، وربطت الحادثة بسوء معاملته للحلفاء.

وقالت ميلوني: “لا يسعني إلا أن أقول إنه لأمر مؤسف أنه لا يملك نفس العزيمة مع أعداء الغرب، وأعداء الولايات المتحدة، ومع القيادات التي يبدو أكثر تساهلاً معها”.

واعتبرت “سى إن إن” إن ذلك كان بمثابة هجوم لاذع، وليس من أي زعيم، بل من زعيمة يمينية قارنها البعض بترامب.

لكن ميلوني، في سعيها لإيجاد موقف حازم في مواجهة ترامب، ليست وحدها في هذا الموقف، تضيف الشبكة الأمريكية. ولطالما استمتع ترامب باستعراض نفوذه على الساحة الدولية وإجبار القادة على مجاراته، ولكن يبدو أن استفزازاته المتزايدة وتراجع شعبيته السياسية قد شجعا بعض هؤلاء القادة على التحدث علنًا ضده.

اليوم السابع