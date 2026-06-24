منع عرض فيلم آرمي هامر الجديد في ألمانيا.. اعرف السبب

كشف المخرج الألماني أوفه بول أن فيلمه الجديد Citizen Vigilante، الذي يقوم ببطولته النجم العالمى آرمي هامر، أنه منع من العرض في ألمانيا بعد رفض منحه تصنيفًا رسميًا، بدعوى احتوائه على محتوى يحرض على العنف ضد المهاجرين.

تفاصيل شخصية آرمى هامر

ويجسد هامر في الفيلم شخصية رجل أمريكي يقرر تنفيذ العدالة بنفسه بعد فقدانه الثقة في المؤسسات الرسمية، في قصة يعتقد أنها مستوحاة جزئيًا من قضية جنائية أثارت جدلًا واسعًا في مدينة هامبورغ الألمانية.

تصريحات المخرج أوفه بول

وقال بول في تصريحات صحفية إن سلطات التصنيف رفضت منح الفيلم أي تصنيف عمري، ما يمنع عرضه تجاريًا داخل ألمانيا، مضيفًا أن القرار جاء بعد اعتبار العمل محرضًا على العنف ضد المهاجرين. وأوضح أنه لجأ إلى القضاء للطعن على القرار، إلا أن الاستئناف لم ينجح.

كما انتقد بول ما وصفه بالمناخ السياسي الحالي، معتبرًا أن الآراء المحافظة أصبحت تواجه اتهامات متطرفة بشكل متزايد، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى أي أفكار نازية أو متطرفة.

وتحدث بول أيضًا عن اختياره لآرمي هامر لبطولة الفيلم، مشيدًا بقدراته التمثيلية، ومشيرًا إلى أن الممثل كان يبحث عن فرصة للعودة إلى العمل بعد سنوات من الجدل الذي أحاط بمسيرته المهنية.

وكان هامر قد واجه عام 2021 عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي من نساء مختلفات، وهي الاتهامات التي نفى صحتها بشكل متكرر، ورغم فتح تحقيق في القضية آنذاك، لم تُوجه إليه أي اتهامات جنائية، إلا أن الأزمة أثرت بشكل كبير على مسيرته الفنية وأدت إلى خروجه من عدة مشاريع سينمائية.

ويمثل فيلم Citizen Vigilante واحدة من أبرز محاولات هامر للعودة إلى الشاشة، حيث سبق أن وصف حصوله على الدور بأنه لحظة مؤثرة بالنسبة له، مؤكدًا أن العودة إلى التمثيل كانت الهدف الأهم في تلك المرحلة من حياته المهنية.

اليوم السابع