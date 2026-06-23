على خطى ميجان ماركل.. نجمات أطلقن علامات ومنتجات صحية حققت شهرة واسعة

لم تعد المنتجات الصحية حكرًا على الشركات المتخصصة فقط، إذ اتجه عدد كبير من نجمات هوليوود خلال السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في قطاع الصحة والعافية، من المشروبات الطبيعية والمكملات الغذائية إلى منتجات العناية بالجسم والغذاء الصحي، وجاءت أحدث هذه الخطوات مع إطلاق ميجان ماركل تعاونًا جديدًا لمشروب الماتشا عبر علامتها “As Ever”.

جوينيث بالترو.. إمبراطورية للصحة والعافية

تُعد جوينيث بالترو من أبرز النجمات اللاتي دخلن هذا المجال، بعدما أسست علامة Goop المتخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، والتي توسعت لتشمل المكملات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والبرامج الصحية.

كورتني كارداشيان.. مكملات غذائية بأسلوب عصري

أطلقت كورتني كارداشيان علامة Lemme التي تركز على المكملات الغذائية والفيتامينات، وحققت انتشارًا واسعًا بفضل تصميماتها المميزة وتسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جيسيكا ألبا.. منتجات صديقة للصحة والأسرة

أسست جيسيكا ألبا شركة The Honest Company التي تقدم منتجات صحية وعناية شخصية ومنتجات مخصصة للأطفال والأسر، مع التركيز على المكونات الآمنة والطبيعية.

كيت هدسون.. التغذية واللياقة في مشروع واحد

دخلت كيت هدسون عالم المنتجات الصحية من خلال استثمارات ومشروعات مرتبطة بالتغذية الصحية واللياقة البدنية، إلى جانب مشاركتها في الترويج لمنتجات ومكملات غذائية تستهدف محبي الحياة الصحية.

جنيفر أنيستون.. استثمارات في مشروبات ومكملات صحية

ارتبط اسم جنيفر أنيستون بعدد من العلامات المتخصصة في الصحة والعافية، حيث استثمرت وروجت لمنتجات المكملات الغذائية والمشروبات الصحية التي تركز على دعم النشاط والطاقة.

ميجان ماركل أحدث المنضمات

تسعى ميجان ماركل إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع من خلال علامتها As Ever التي تضم المربى والشاي ومنتجات غذائية متنوعة، إلى جانب تعاونها الجديد مع شركة Clevr Blends لإطلاق مجموعة مشروبات الماتشا بنكهة الفراولة، والتي نفدت كمياتها سريعًا بعد طرحها.

سوق مزدهر للمشاهير

أصبحت صناعة الصحة والعافية واحدة من أكثر المجالات جذبًا للمشاهير خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد العديد منهم على شعبيتهم للترويج لمنتجات مرتبطة بنمط الحياة الصحي، في سوق تقدر قيمته بمليارات الدولارات عالميًا.

اليوم السابع