أحمد سعد يعلن توبته ويحلق شعره ويعلق: مش هعمل أي حاجة غريبة تانى

حرص أحمد سعد على قص شعره في بث مباشر مع الجمهور، وعلق أحمد سعد، توبت على أي حاجة غريبة تزعل جمهوري، معلنا أنه لم ولن يقوم بفعل شيء غريب يضايق جمهوره.

لفت الفنان أحمد سعد الأنظار خلال حضوره مباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي، بعدما نجح في توقع نتيجة اللقاء قبل انطلاقه، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وظهر أحمد سعد عندما سأله الزميل محمد الحصري عن توقعه لنتيجة اللقاء، ليرد بثقة: “هنكسب 3 واحد”، في إشارة إلى تسجيل المنتخب المصري ثلاثة أهداف.. ثلاثة واحد”.

وبعد انتهاء المباراة بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع توقع أحمد سعد، خاصة بعد تطابقه مع عدد أهداف الفراعنة في اللقاء.

وكان أحمد سعد قد حرص على دعم المنتخب المصري من المدرجات، حيث ظهر مرتديًا قميص المنتخب ويحمل لافتة تحمل اسم مصر، كما شارك متابعيه بعدد من مقاطع الفيديو التي وثقت أجواء المباراة واحتفاله بالأهداف.

اليوم السابع