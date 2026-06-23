جمال صبحي: الفنان محمد صبحي يتمتع بصحة جيدة وتعرضه لوعكة صحية شائعة

طمأن جمال صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، جمهور الفنان الكبير على حالته الصحية، وذلك بعد تداول بعض الأخبار التي زعمت دخوله العناية المركزة أمس.

محمد صبحى يتمتع بصحة جيدة

وقال جمال صبحي، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الفنان محمد صبحي يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله، ولم يدخل المستشفى منذ عدة أشهر، وأضاف: “أتمنى عدم ترويج الشائعات أو تداول أخبار غير صحيحة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وكان قد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، منذ أشهر بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.‎وكان قد حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفًا على الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ في برنامج “العاشرة” على قناة إكسترا نيوز، وذلك في أول ظهور تليفزيوني له بعد غياب طويل.

‎محمد صبحي لا بد أن تكون هناك رقابة

‎وقال محمد صبحي في اللقاء إنه مؤمن بالرقابة على الأعمال الفنية، موضحًا: “ولو مفيش رقابة، هقول لازم يبقى في رقابة”، وتحدث محمد صبحي عن رؤيته لنفسه بعد رحلته الفنية الطويلة، وهل ما إذا ساوره الندم والأهداف والخطط التي حققها.

اليوم السابع