“عايزين منها في مصر”.. ياسمين عبدالعزيز تنبهر بسيارة بلا سائق

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها تجربة جديدة خاضتها خلال وجودها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث استقلت سيارة ذاتية القيادة تسير من دون سائق.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يوثق التجربة عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، معبرة عن اندهاشها مما شاهدته، إذ علقت قائلة: “تكنولوجيا.. عشنا وشوفنا يا ولاد.. عربية بتمشي لوحدها من غير سواق”.

كما أعربت عن رغبتها في انتشار هذه التقنية داخل مصر، قائلة: “عايزين منها دي في مصر”.

وخلال الفيديو، مازحت بطلة مسلسل “وننسى اللي كان” مقعد القيادة الخالي، مخاطبة إياه بقولها: “بص قدامك”، قبل أن تعود للتعبير عن دهشتها من طريقة تحرك السيارة وانعطافها تلقائيًا إلى طريق آخر دون تدخل بشري.

فيما حرصت ياسمين عبد العزيز على التقاط عدد من الصور التذكارية مع مقعد القيادة الخالي، حيث ظهرت وهي تشير بعلامة النصر.

وأكدت أن هذه التجربة لها جانب إيجابي بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تتيح لها التنقل من دون وجود شخص يزعجها بالحديث أثناء القيادة. كما استعرضت في الفيديو كيفية توقف السيارة واصطفافها بشكل طبيعي وآلي.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من متابعي ياسمين عبد العزيز، إذ طرح الآلاف منهم تساؤلات حول طبيعة هذه التجربة وآلية عمل السيارة، بما في ذلك كيفية تغيير وجهتها أثناء السير، وطريقة تعاملها مع أفراد شرطة المرور في الطرقات.

العربية نت