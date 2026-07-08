وزير الصحة يصل واشنطن للمشاركة في مؤتمر لإعادة إعمار القطاع الصحي بالسودان

يشارك وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم يوم غد الخميس في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث سبل إعادة تأهيل وإعمار القطاع الصحي واستعاده الخدمات الطبية بالبلاد.

وسيستعرض وزير الصحة في المؤتمر حجم الدمار الممنهج الذي طال قطاع الصحة على يد مليشيا الدعم السريع الارهابية.

ويعقد الوزير خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المنظمات الإنسانية والوكالات المعنية بدعم القطاع الصحي بهدف خلق شراكات وتعزيز التعاون معها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالبلاد.

وكان وزير الصحة قد وصل أمس إلى واشنطن، وكان في استقباله السفير محمد عبد الله إدريس، سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء السفارة والدكتورة سارة عيسى، عضو مجلس إدارة تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية (سابا).

وتأتي زيارة السيد وزير الصحة بدعوة من تجمع الأطباء السودانيين (سابا) وهى منظمة إنسانية وعلمية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم وتطوير النظام الصحي المتضرر من النزاعات في السودان وتقوم بتنفيذ برامج وتقديم الخدمات الصحية في العديد من المناطق المتأثرة بالحرب في البلاد.

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