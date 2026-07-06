الإمدادات الطبية بالنيل الأبيض تؤكد وفرة الدواء واستقرار الإمدادات

أكمل الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع ولاية النيل الأبيض أمس عمليات الجرد نصف السنوي لمخازن الأدوية ، في إطار تطبيق معايير الجودة والالتزام بإجراءات التخزين القياسية والموجهات المركزية الخاصة بضبط المخزون ومراجعة الأرصدة الدوائية .

وأكد مدير الصندوق بالولاية الدكتور حسن عثمان حسن ، اكتمال عمليات الجرد عبر لجان متخصصة ، وقال إنها نُفذت وفق الإجراءات والأسس الفنية المعتمدة وحققت أهدافها في مطابقة الأرصدة الفعلية مع البيانات الإلكترونية عبر نظام (ERP) ، ومراجعة الأرقام التشغيلية، وتقييم الأصناف المتوفرة، والتأكد من صلاحية الأدوية والالتزام بالمواصفات وإجراءات التخزين القياسية .

وأشار إلى أن عمليات الجرد تمت بكل شفافية ، وأبان أن التقرير النهائي سيرفع إلى رئاسة الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالمركز

وفي جانب الإمداد الدوائي كشف مدير الصندوق عن تحقيق وفرة دوائية عالية تكفي احتياجات الولاية لعدة أشهر ، واكد تغطية احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية بنسبة 100%، إلى جانب توزيع أدوية العلاج المجاني والطوارئ والعلاج بالقيمة على المراكز والوحدات الصحية بالولاية وفق الضوابط المعتمدة .

وأوضح أن العمل في إنشاء المخازن الجديدة يسير بصورة جيدة، وقد شارف على الاكتمال، متوقعًا دخولها الخدمة خلال العام الجاري. وأضاف أن المشروع يضم ثلاثة مخازن حديثة وغرفة إقليمية لخدمة ولايات غرب السودان ، بالإضافة للمكاتب الإدارية وفق مواصفات عالمية .

وأشار الدكتور حسن عثمان حسن إلى ان دعم حكومة ولاية النيل الأبيض، بقيادة الوالي الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ساهم في تنفيذ خطط وبرامج الصندوق .

وثمّن متابعة الإدارة العامة للصندوق القومي للإمدادات الطبية، كما ثمن جهود العاملين بالفرع ودورهم في تحقيق النجاحات واستمرار استقرار الإمداد الدوائي بالولاية.

سونا