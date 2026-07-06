وزير الرياضة يبحث مشاركة ولايات دارفور في البطولة القومية للبراعم والناشئين

التقى البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة اليوم ، بالأستاذ جعفر إسماعيل فضل الله، ممثل اتحاد البراعم والناشئين والشباب ، بحضور وزراء الشباب والرياضة بولايات دارفور، وذلك للتباحث والتفاكر حول ترتيبات المشاركة في البطولة القومية للبراعم والناشئين والشباب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان مشاركة فاعلة وشاملة لولايات دارفور في البطولة، بما يسهم في إنجاح الفعاليات الرياضية القومية، ودعم برامج اكتشاف وصقل المواهب في الفئات العمرية المختلفة.

وأكد البروفيسور أحمد آدم خلال اللقاء على أهمية تمثيل جميع ولايات دارفور في المنافسات القومية، مشيراً إلى أن الإقليم يُعد من أهم مصادر المواهب الرياضية في السودان، خاصة في كرة القدم وألعاب القوى وبقية المناشط، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهذه الطاقات وتوفير فرص المشاركة والتطوير عبر البطولات القومية.

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