توجيهات بإغلاق الأسواق والمحلات التجارية الساعة الحادية عشرة مساءً

أصدرت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير حزمة من القرارات والموجهات في إطار ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.

حيث تقرر إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة الحادية عشر ليلا وفقا لتوجيهات لجنة أمن ولاية الخرطوم موجهة القوات النظامية بوضع القرار موضع التنفيذ من تأريخه.

وقررت اللجنة حظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الاحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة لمواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم.

وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة بالمواقع العامة.

إلى ذلك وجهت اللجنة بتعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة بالمواقع الحاكمة والكباري والمعابر ضمن الخارطة الأمنية لتجفيف منابع الجريمة.

كما قررت اللجنة الترتيب لقيام حملات تنظيمية واسعة لإزالة المظاهر السالبة بالأسواق٠.

إلى ذلك كشفت اللجنة خلال استعراضها للموقف الأمني والجنائي عن انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة وعزت ذلك لتكثيف الاطواف الأمنية المشتركة والاطواق الأمنية التي استهدفت مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الجريمة ومعتادي الاجرام مما اسفر عن ضبط عدد من المتهمين في قضايا مختلفة بجانب ضبط عدد من الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية تم تسليمهم لجهات الاختصاص.

كما كشف اللجنة عن تنفيذ حملة واسعة لإزالة الظواهر السالبة بشارع النيل بالخرطوم أسفرت ضبط 17 متهما تم تدوين بلاغات في مواجهتهم بقسم شرطة الرياض.

فيما أكدت اللجنة عن مواصلتها للحملات الأمنية المكثفة في دائرة اختصاص ومسئولية المحلية.

كما استمعت اللجنة لتقرير حول استعدادات الخريف للعام 2026م والتي تستهدف حفر وتطهير 383 كيلو متر طولي من المصارف الفرعية والوسيطة مؤكدة عن الفراغ من الاستعدادات خلال فترة لا تتعدى اسبوعين.

هذا واشادت اللجنة بالاداء العام للمحلية خلال النصف الأول من العام على الصعيدين التنفيذي والامني مما نتج عنه استقرار ملحوظ في الخدمات والامن بالتوازي مع عودة المواطنين للعاصمة.

سونا