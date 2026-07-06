شراكة ثقافية شبابية لتفعيل قصر الشباب والأطفال ودعم المواهب بالخرطوم

إستقبل البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة ، بمكتبه اليوم ، وزير الثقافة والاعلام والسياحة بولاية الخرطوم، الأستاذ الطيب سعد الدين، ، وذلك في إطار بحث آفاق الشراكة والتكامل بين الجانبين للاستفادة من قصر الشباب والأطفال في دعم العمل الثقافي وتنمية قدرات ومواهب الشباب.

وتناول اللقاء مقترح تفعيل قصر الشباب ليكون منصة فاعلة للأنشطة الثقافية والمسرحية، إلى جانب دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير المسرح، وفتح مساحات للإبداع الشبابي، وتعزيز البرامج التوعوية المرتبطة بمكافحة المخدرات.

وأكد البروفيسور احمد آدم أن هذه الشراكة تأتي في اتجاهين متكاملين شبابي وثقافي، مشيراً إلى أهمية توظيف المؤسسات الشبابية في خدمة القضايا المجتمعية وبناء الوعي، وتمكين الشباب من أدوات الإبداع والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لوضع إطار عملي للشراكة بما يحقق الأهداف المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

سونا