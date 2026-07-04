مدير صحة القضارف يشهد امتحان الجزء الأول للتخصصات الطبية

شهد الدكتور أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف ، صباح اليوم انطلاق امتحانات الجزء الأول للتخصصات الطبية المختلفة، التي ينظمها المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وذلك بحضور رئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بولاية القضارف، البروفيسور سعيد محمد عمر.

وشملت الإمتحانات تخصصات، الباطنية، والأشعة، وطب المجتمع، وطب وجراحة العيون، والطوارئ، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تطوير وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءة الاختصاصيين.

وشهدت الإمتحانات التي اقيمت بجامعة القضارف مشاركة (320) طبيباً وطبيبة من تخصصات طبية مختلفة، بما يؤكد مكانة ولاية القضارف كمركز معتمد لاستضافة امتحانات المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

وأشاد الدكتور أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف الوزير المكلّف، بالجهود التي يبذلها المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية في تنظيم الإمتحانات وتطوير برامج التدريب الطبي، مؤكداً حرص الوزارة على توفير البيئة الملائمة لإنجاح العملية التدريبية والأكاديمية و إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

من جانبه، أوضح البروفيسور سعيد محمد عمر، رئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بولاية القضارف، أن الإمتحانات تسير وفق الترتيبات الفنية والإدارية المعتمدة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الأطباء المتقدمين، ومؤكداً إستمرار المجلس في دعم برامج التدريب والاختصاص بالولاية.

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