رئيس الوزراء : القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة ودارفور وكردفان على مشارف التحرير الكامل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، أن القوات المسلحة تمسك تماماً بزمام المبادرة، مبيناً أن إقليمي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى على مرمى حجر من التحرير الكامل.

جاء ذلك لدى تشريفه اليوم مراسم توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي لمكونات مجتمع ولاية سنار بالخرطوم.

وأكد دعم حكومة الأمل للوثيقة الموقعة والاتفاق السناري، مشدداً على مضاعفة الجهود في التنمية والخدمات بالمنطقة. وأشاد بالوثيقة.

وقال إنها تشكل رسالة مهمة لكل مكونات السودان المجتمعية، وتعتبر نموذجاً يحتذى به.

وأشاد بجهود المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي الذي ساهم في إنجاز الوثيقة في إطار تكليفه بتنفيذ مشروع الاستشفاء الوطني، مبيناً أن الحضور في قاعة هذه الفعاليات يمثل أهل السودان قاطبة.

وأضاف ان أهل السودان سيكونون في مقدمة الأمم من خلال هذا النهج الاجتماعي، منوهاً إلى أن إنسان السودان هو أعظم ما نملك، داعياً إلى استخلاص الدروس والعبر من هذه المصالحات التي تمثل المحرك الأساسي في التنمية والإعمار.

وترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة الذين جعلوا هذا اللقاء ممكناً.

سونا