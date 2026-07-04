موسى هلال يدعو إلى تعميم المصالحات المجتمعية وتوحيد الجبهة الداخلية

دعا رئيس مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال إلى تعميم مبادرات الصلح والتعايش السلمي في جميع ولايات السودان، مؤكداً أهمية توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وقال هلال، خلال مخاطبته اليوم مراسم توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي لمكونات مجتمع ولاية سنار بفندق السلام روتانا، إن هذه المصالحات تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المجتمعي، متمنيا أن تمتد لتشمل كافة ولايات السودان.

وأشاد الشيخ موسى هلال بجهود المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، مثمناً الدور الذي يقوم به في تعزيز قيم التسامح والمصالحات بين مكونات المجتمع.

داعيا المجتمع السوداني إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة البعد الخارجي والمؤامرة وذلك بوحدة الصف وتضافر الجهود الوطنية.

وأضاف “نحن في حاجة ماسة لتوحيد الجبهة الداخلية عبر محاور أساسية، تشمل المحور الاجتماعي، والأمني”. سائلا الله تعالى النصر المؤزر للقوات المسلحة والقوات المساندة، لافتا إلى الانتصارات التي تحققت مؤخرا.

وقال “قريبا ولايات دارفور وكردفان خالية من المليشيا”.

سونا