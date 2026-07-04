وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لميثاق الصلح بسنار

أكد وزير المالية د.جبريل إبراهيم التزام الحكومة بدعم ميثاق الصلح والتعايش السلمي بولاية سنار، واصفاً الاتفاق بأنه خطوة مهمة وتجربة ناجحة لتعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدا اهمية استمرار هذه المبادرات.

وهنأ د. جبريل، لدى مخاطبته مراسم توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي لمكونات مجتمع ولاية سنار بفندق السلام روتانا اليوم، هنأ الولاية وكل من شارك واسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مثمناً جهود القيادات المجتمعية التي قادت المبادرة.

وأوضح أن السودان يواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، مبيناً أن مسؤولية ترسيخ الاستقرار تقع على عاتق مختلف مكونات المجتمع، من إدارات أهلية وطرق صوفية وعلماء وأكاديميين وأعيان.

وقال إن هذه المبادرة جسدت الدور الحقيقي للمجتمع في قيادة جهود السلم المجتمعي.

ودعا د. جبريل إلى استمرار مثل هذه المبادرات، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التجربة كدرس عملي لمعالجة آثار النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق النصر والسلام والأمن في السودان، مشدداً على أن السلم المجتمعي يمثل أساساً ضرورياً لتحقيق التنمية والاستقرار، وأضاف “لا يمكن الحديث عن نهضة أو تنمية دون استقرار وسلام مجتمعي”.

وجدد د. جبريل التزام الحكومة بدعم ميثاق سنار، قائلاً:”نعد أهلنا بأننا لن ندخر جهداً في مساندة هذا المسار، وسنقدم كل ما نستطيع من إمكانات لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ دعائمه”.

سونا