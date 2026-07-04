والي سنار: رتق النسيج الاجتماعي أقوى من كل عواصف الفتن

أكد اللواء (م) الزبير حسن السيد والي ولاية سنار ان الخيار الاستراتيجي هو بناء السلام من القواعد.

واضاف الوالي خلال مؤتمر مراسم توقيع ميثاق المصالحات والتعايش السلمي لمكونات مجتمع ولاية سنار اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء ورجال الادارات الأهلية اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم ان النسيج الاجتماعي أقوى من كل عواصف الفتن.

وقال الوالي نلتقي اليوم لنكتب عهدا جديدا ونؤكد ان الخيار الاستراتيجي هو بناء السلام من القواعد.

وأشار الوالي الى أن ولاية سنار عاشت ظروفا بالغة التعقيد افرزتها الحرب في محليات الولاية وبذلت لجنة المصالحات جهودا جبارة ادت الى الوصول إلى الصلح وتهيئة المجتمعات ليعود المجتمع آمن ومطمئن.

وأكد الوالي أن هذا الميثاق سيكون رؤية وطنية مستدامة للصلح والمصالحة.

وشدد الوالي على ضرورة التنمية المستدامة لتعزيز المصالحات ووضع التدابير حتى يستمر الصلح لاجيال واجيال شاكرا رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء والقوات المسلحة والقوات المساندة لها وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

سونا