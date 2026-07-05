بنك امدرمان الوطني يفتتح فرعه بالدامر

افتتح بنك أم درمان الوطني اليوم بمدينة الدامر بولاية نهر النيل فرعه تحت شعار (عشان بلدنا تعمر راجعين أقوى واكبر) بتشريف الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والي ولاية نهر النيل.

وأكد والي ولاية نهر النيل خلال مخاطبته فعاليات الافتتاح بمدينة الدامر أن افتتاح فرع بنك امدرمان الوطني بالدامر يمثل دفعة لإحداث التنمية المستدامة، مضيفاً أن بنك أم درمان الوطني يمثل دعماً استراتيجيا لقطاع التعدين، وإحداث تحول رقمي للأداء المالي بالولاية.

ودعا الوالي إلى ضرورة التفكير الإيجابي وأن يصبح المجتمع منتجا والاستفادة من المقومات التي تزخر بها الولاية، مشيراً إلى دور البنك في تمويل الطاقة الشمسية، والمسؤولية المجتمعية، والحزم التمويلية التي يمكن توفرها للمعدنين، وفي مدخلات الإنتاج، مباركاً لمدينة الدامر هذا الافتتاح الكبير ولوحداتها الإدارية.

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