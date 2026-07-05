رئيس مجلس السيادة يهنئ الشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال

هنأ السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الشعب الأمريكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته للشعب الأمريكي بهذه المناسبة، متمنياً للولايات المتحدة وشعبها دوام السلام والوحدة والتقدم والازدهار.

وقال البرهان: “مع احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على استقلالها، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الأمريكي بمستقبل يزدهر فيه السلام والوحدة والتقدم”.

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