مفوض الصناعة والتجارة بالشمالية تعلن ترتيبات إنشاء المنطقة الحرة بالولاية

اكدت مفوض وزارة الصناعة والتجارة بالولاية الشمالية الأستاذة حنان أحمد عبد الرحمن ان زيارتها للمركز جاءت في إطار استكمال الترتيبات الإدارية والفنية لتعزيز دور مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بالمعابر الحدودية للولاية الشمالية وتسهيل حركة التجارة بها من خلال منصة (بلدنا).

واشارت في تصريح ان زيارتها للمنطقة الحرة قري والتي نظمها الأمين العام للمجلس القومي للمناطق الحرة منتصر خالد الصديق بالتنسيق مع إدارة منطقة قري ومدير عام الشركة السودانية للمناطق الحرة وبمشاركة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والبنك الإسلامي فرع المنطقة الحرة قري هدفت للوقوف على تجربة تشغيل المناطق الحرة في إطار خطة الولاية لإنشاء منطقة حرة بأحدي معابر الولاية.

واضافت ان المنطقة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي للولاية وجذب وتكامل الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم قطاع الصادرات من خلال تحقيق قيمة مضافة بتصنيع المنتجات المحلية الزراعية بدلا من تصديرها كمواد خام بجانب تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل للشباب في مجالات التخليص الجمركي والعمل الإداري والصناعي وتعظيم إيرادات الولاية.

وقالت انه تم خلال الزيارة التفاكر والتشاور حول الخطوات المطلوبة من الولاية والجهات ذات الصلة للشروع في ترتيبات إنشاء المنطقة الحرة بالولاية الشمالية.

سونا