سياسية
والي الجزيرة يشدد على الإسراع في تنفيذ (مدن الكرامة) لإسكان أسر الشهداء
شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ (مدن الكرامة) لإسكان أسر الشهداء .
ولفت لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد منظمة الشهيد بالولاية برئاسة الدكتور إبراهيم الحسن مدير المنظمة لإهتمام أعلى مستويات الحكم بالبلاد بأسر الشهداء .
من جانبه إستعرض مدير منظمة الشهيد جهود المنظمة لتنفيذ مدن الكرامة لإسكان أسر الشهداء وتمليكهم المشاريع الإنتاجية وتأمين خدمات المياه والتعليم .
مؤكداً أن سكن أسر الشهداء (حق أصيل) إكراماً لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن والمواطن .
سونا