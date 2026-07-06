سياسية

والي الجزيرة يشدد على الإسراع في تنفيذ (مدن الكرامة) لإسكان أسر الشهداء

2026/07/06
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شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ (مدن الكرامة) لإسكان أسر الشهداء .
ولفت لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد منظمة الشهيد بالولاية برئاسة الدكتور إبراهيم الحسن مدير المنظمة لإهتمام أعلى مستويات الحكم بالبلاد بأسر الشهداء .
من جانبه إستعرض مدير منظمة الشهيد جهود المنظمة لتنفيذ مدن الكرامة لإسكان أسر الشهداء وتمليكهم المشاريع الإنتاجية وتأمين خدمات المياه والتعليم .
مؤكداً أن سكن أسر الشهداء (حق أصيل) إكراماً لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن والمواطن .

سونا

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2026/07/06