والي الجزيرة يشدد على الإسراع في تنفيذ (مدن الكرامة) لإسكان أسر الشهداء

شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ (مدن الكرامة) لإسكان أسر الشهداء .

ولفت لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد منظمة الشهيد بالولاية برئاسة الدكتور إبراهيم الحسن مدير المنظمة لإهتمام أعلى مستويات الحكم بالبلاد بأسر الشهداء .

من جانبه إستعرض مدير منظمة الشهيد جهود المنظمة لتنفيذ مدن الكرامة لإسكان أسر الشهداء وتمليكهم المشاريع الإنتاجية وتأمين خدمات المياه والتعليم .

مؤكداً أن سكن أسر الشهداء (حق أصيل) إكراماً لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن والمواطن .

سونا