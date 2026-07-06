صحة الخرطوم تسند شمال كردفان بدعم طبي نوعي

جسدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم قيم التكافل الوطني والتضامن بين الولايات، بتقديم دعم طبي عاجل لوزارة الصحة بولاية شمال كردفان، استهدف منطقة المزروب، في خطوة تعكس التزامها بمساندة المواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية بالمناطق ذات الاحتياج.

وشمل الدعم مغاسل لغرف العزل، ومحاليل وريدية، ووسائل للتوعية المجتمعية، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية ورفع مستوى الاستعداد لمجابهة الطوارئ الصحية.

وسلّم الدعم الدكتور محمد التجاني، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم اليوم ، مؤكداً أن المبادرة تأتي تحت شعار “كل أجزائه لنا وطن”، وتعبر عن إيمان الوزارة بوحدة المصير والمسؤولية الوطنية تجاه جميع أبناء السودان.

وقال إن وزارة الصحة بولاية الخرطوم ستظل سنداً وداعماً لوزارة الصحة بولاية شمال كردفان، وستواصل تقديم العون والإسناد بما يعزز قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في المناطق المتأثرة بالتحديات.

من جانبه، عبّر الأستاذ أحمد عجبنا ممثل الاهالي في المزروب عن خالص شكره وتقديره للسيد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم ولقيادة الوزارة على سرعة الاستجابة وتقديم هذا الدعم، مؤكداً أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الخدمات الصحية بمنطقة المزروب، وداعياً أن يحفظ الله السودان وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن والمواطن.

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