مدير الإنتاج بسنار يبحث مع مزارعي مشروع تاما تحديات تشغيل المشروع

بحث مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس نورالدين داؤود اليوم مع مزارعي مشروع تاما تحديات المشروع وكيفية إدخاله في دائرة الإنتاج وبداية الموسم الزراعي 2026م بحضور مدير الاستثمار ومدير الأمن الاقتصادي مؤكدا سعيهم لمعالجة تحديات المشروع وادخاله دائرة الإنتاج و دعا لزيادة الإنتاجية باستخدام التقانات الزراعية الحديثة.

فيما ابان مفوض الاستثمار بولاية سنار بدرالدين على حمدان ان المفوضية ستراجع تفاصيل العقد مع المستثمر مراعاة لمصلحة المزارعين داعيا المزارعين للتركيز على زراعة المشروع.

فيما أوضح مدير المشاريع المروية بولاية سنار مهندس زراعي محمد صديق سعيهم لمعالجة تحديات المشروع في اقرب وقت للدخول مباشرة في الموسم الزراعي وقال ان المزارعين يطالبون الشراكة التعاقدية .

من جانبه اكد مهندس مشروع تاما الزراعي ان مساحة المشروع تفوق ال(5000) فدان وان المشروع يعمل بالري التكميلي الذي يبدأ من 15-9ا الى 15-10 مؤكدا ان مزارع مشروع تاما نشط.

من جهتهم طالب ممثلي مزارعي مشروع تاما الزراعي بمراجعة العقد السابق والتعاقد بصيغة الشراكة التعاقدية والمزارعة مبدين استعدادهم التام للدخول في الموسم الزراعي بعد معالجة التحديات .

سونا