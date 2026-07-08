التأمين الصحي بالنيل الأزرق: ترتيبات لاعادة تشغيل مركز صحي قلي بمحافظة التضامن

أكد الدكتور ابوبكر الصديق عوض مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق اهتمامهم بإعادة تأهيل وتشغيل مركز التأمين الصحي بمنطقة قلي، بمحافظة التضامن بعد توقفه لأكثر من عام بسبب الاعتداء الغاشم من مليشيا الدعم السريع وحلفائها على المنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه امس الاستاذ فرح كباس محافظ محافظة التضامن والمانجل الشيخ أدهم، ناظر عموم قبائل المنطقة الغربية وذلك بحضور إدارات الخدمات الصحية والشئون المالية والإدارية بالفرع و فريق التقييم الميداني الذي وقف على حجم الاضرار وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بإعادة المركز إلى الخدمة واستئناف تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.

وأكد محافظ التضامن أن إعادة تشغيل مركز صحي قلي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم، مشيدًا بالجهود التي يبذلها التأمين الصحي في توفير الخدمات الصحية بمختلف محافظات الإقليم.

من جانبه ابان المانجل الشيخ أدهم أن مركز صحي قلي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن عمليات العودة الطوعية إلى القرى تشهد تزايدًا مستمرًا، الأمر الذي يستدعي تهيئة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية، لضمان استقرار المواطنين في مناطقهم.

وامن الاجتماع على تنظيم يوم علاجي متكامل يشتمل على عدد من الخدمات الصحية، على أن يتم تدشين العمل بالمركز خلال الأيام القادمة.

سونا