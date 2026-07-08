اتحاد الصحفيين يكرّم وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة لدعمه مبادرة عودة الإعلاميين من مصر

كرّم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وزير الثقافة والاعلام والآثار والسياحة الاستاذ خالد الإعيسر تقديراً لدوره البارز فى تسيير قطار الإعلاميين والمبدعيين من مصر بالتعاون مع لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، وتسلم درع التكريم انابة عن الوزير المستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة الدكتور عاصم احمد حسن.

وجرى حفل التكريم بحضور مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السفير ياسر سرور والأمين العام لديوان الزكاة الدكتور يحي القمراوي و السفير علي مهدي و المكتب التنفيذي للجنة الأمل للعودة الطوعية برئاسة الباشمهندس محمد وداعة، ونائب رئيس اتحاد الصحفيين الاستاذ محمد الفاتح و الأمين العام للاتحاد الاستاذ صلاح عمر الشيخ وجمع من اهل الصحافة والاعلام .

ووجد التكريم تفاعلاً واسعاً وسط أفراد الجالية السودانية والمهتمين بملف العودة الطوعية، حيث اعتبر كثيرون أن ما قدمته لجنة الامل يمثل نموذجاً للمسؤولية الوطنية والتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، الجدير بالذكر أن شركة بوينت كارقو للشحن الجوي كانت راعي لحفل التكريم .

سونا